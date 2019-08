Índia coloca Caxemira sob bloqueio

Tamanho do texto

Caxemira foi colocada sob bloqueio após os apelos para que os moradores marchassem, em massa, e em direção à representação da ONU, contra a revogação do estatuto especial de parte deste território que está sob a administração da Índia.

Há várias semanas que a situação no terreno está tensa. Milhares de manifestantes voltaram a sair às ruas, em protesto, na sexta-feira, e garantem que vão continuar a lutar pela independência.

Nas últimas duas semanas, em Srinagar, pelo menos 152 pessoas ficaram feridas nos confrontos com a polícia. Dados avançados por fontes hospitalares da região.

Desde 1947 que Caxemira é fonte de atrito entre Índia e Paquistão. As duas potências nucleares reivindicam a região, no seu todo, como fazendo parte do seu território.