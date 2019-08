G7 discute protecionismo comercial, ambiente e Irão

Tamanho do texto

No segundo dia do encontro do G7 em Biarritz o presidente norte-americano rejeitou sugestões de diferenças entre os vários líderes reunidos na cidade francesa.

A cimeira entra no segundo dia, dia marcado por discussões em torno do comércio global, em particular das relações entre os EUA e a China que estão a ter um impacto negativo sobre a economia mundial.

Em destaque estão as novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre as importações chinesas as quais mereceram uma resposta idêntica por parte das autoridades de Pequim.

Igualmente na agenda está a discussão de um imposto digital, as mudanças climáticas, o protecionismo comercial e o Irão.

Os líderes mundiais deram luz verde ao líder francês para reiniciar discussões com Teerão.

Antes do primeiro encontro, o presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reuniram-se para um pequeno-almoço de trabalho.

Trump descreveu Boris Johnson como o homem ideal para concluir a retirada do Reino Unido da União Europeia prometendo um grande acordo de livre comércio entre os dois países.

Por seu lado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou defender a paz comercial e os benefícios dela decorrentes acrescentando que os Estados Unidos teriam igualmente que fazer concessões para finalizar o acordo comercial entre os dois países.

O presidente norte-americano anunciou ainda que está próximo de concluir um acordo comercial com o Japão.