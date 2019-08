Euronews Noite | As notícias do Mundo de 26 de Agosto de 2019

Uma marcha em defesa da maior floresta tropical do mundo. Caetano Veloso juntou-se a milhares de pessoas na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. O cantor aponta o dedo ao governo de Jair Bolsonaro.

Fim do controlo de capitais na Grécia. Primeiro-ministro grego anunciou a medida considerada decisiva para a normalização da economia do país.

Desapareceu o famoso mural do artista Banksy que criticava o Brexit. As reações da população da cidade inglesa de Dover e a revolta nas redes sociais. Estas e outras notícias, para ver nesta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.