Chefe indígena responsabiliza Bolsonaro pela catástrofe ambiental

O chefe Raoni Metuktire da tribo Kayapo agradeceu ao presidente francês o empenho na preservação da Amazónia.

O chefe indígena brasileiro falou em Biarritz à margem do encontro do G7.

O auxílio prometido pelos líderes mundiais foi parcialmente recusado pelo presidente brasileiro.

Raoni Metuktire responsabilizou Bolsonaro pela catástrofe ambiental na Amazónia.

"Pensamos que a posição de Bolsonaro motivou os fazendeiros a fazerem as queimadas.

Os fazendeiros acham que gozam do apoio do chefe de estado para cometerem estes atos.

Nunca antes se viu uma atitude como esta de um presidente", Raoni Metuktire, líder da tribo Kayapo.

O presidente brasileiro rejeitou os auxílios dos países europeus afirmando apenas aceitar fundos de outros países sul-americanos, dos Estados Unidos e Israel.

Bolsonaro insistiu ainda em como os recursos devem ser administrados pelo Brasil.