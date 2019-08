Democracia digital em Itália

O Movimento 5 Estrelas tem sido pioneiro em matéria de democracia digital. Consulta as bases através da internet usando o software precursor Rousseau.

Críticos do sistema não questionam apenas a confiabilidade, também consideram que não é seguro nem transparente e está aberto à manipulação.

"Eles estão a avançar com uma espécie de plataforma de democracia digital que é a plataforma de Rousseau. É por isso que estou realmente interessado no que significa para a democracia. Ao mesmo tempo, do ponto de vista tecnológico, estou preocupado com sua vulnerabilidade," afirma o perito informático Riccardo Coluccini.

Sendo que o software Rousseau é detido e controlado por uma empresa privada denominada Casaleggio Associates, será que isso é seguro para a democracia?

"Esta é uma enorme questão de confiança. Basicamente, estamos a confiar a uma empresa privada a gestão de aspetos políticos de uma nação inteira. Esta obscuridade da plataforma, esta obscuridade sobre o mecanismo de funcionamento no interior da plataforma em si é uma preocupação séria em todo o Mundo. O que poderia ter sido uma experiência interessante de democracia digital, no final acaba por ser basicamente um pesadelo. Piratas informáticos que atacaram o sistema em agosto de 2017 afirmaram que era um parque de diversões, que era muito fácil entrar no sistema," revela Riccardo Coluccini.