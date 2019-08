Fim da travessia ecológica

Tamanho do texto

Após 15 dias de travessia do Oceano Atlântico, Greta Thunberg chega a Nova Iorque.

A jovem ativista pelo ambiente viajou desde o Reino Unido para os Estados Unidos de veleiro para reduzir o impacto ambiental da deslocação.

A viagem da jovem sueca de 16 anos tem como objetivo participar em duas conferências sobre o clima da Organização das Nações Unidas (ONU). A Cimeira de Ação Climática das Nações Unidas que acontece a 23 de Setembro em Nova Iorque e a COP-25 que se realiza no Chile.

Entre 11 e 22 de novembro, em Santiago do Chile, a Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, tem por objetivo negociar a implementação do Acordo de Paris. Acordo de onde os Estados Unidos saíram sob a presidência de Donald Trump.