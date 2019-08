Stromboli entra novamente em atividade

Tamanho do texto

Não é um cenário inédito, mas é dos mais impressionantes. O vulcão da ilha de Stromboli, ao largo da Sicília, entrou novamente em erupção, propagando uma coluna de fumo que ascende aos dois quilómetros de altura. Não há quaisquer vítimas a assinalar, nem danos materiais a registar.

As principais intervenções prendem-se com a contenção de fogos florestais provocados por materiais incandescentes. Este vulcão ergue-se a 920 metros de altitude. Apenas um terço se encontra à superfície.

A última vez que o Stromboli entrou em atividade foi no passado dia 3 de julho. As autoridades proibiram desde então as caminhadas nas imediações.