Ucrânia tem novo primeiro-ministro

O antigo advogado Oleksiy Honcharuk é o novo primeiro-ministro da Ucrânia. O Parlamento elegeu-o esta quinta-feira, com os votos de 290 dos 424 deputados.

Honcharuk, de 35 anos, contou sobretudo com o apoio do partido "Servo do Povo", do presidente do país, Volodymyr Zelensky.r

Os partidos mais pequenos não votaram no agora primeiro-ministro, alegando não o conhecer, nem ao seu programa.

Honcharuk foi chefe-adjunto do gabinete de Zelensky, supervisionando o desenvolvimento económico e as reformas.

Antes disso, tinha sido o presidente do Better Regulation Delivery Office, um instituto financiado pela União Europeia, para melhorar o ambiente de negócios e a regulação estatal nos setores económicos.