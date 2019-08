Brexit: "Ensaio geral" em Calais

Tamanho do texto

Um "ensaio geral" para a circulação de camiões TIR com o Brexit. Durante um mês, em Calais, a França vai testar as medidas que preparou para enfrentar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

700 funcionários alfandegários adicionais foram recrutados e foram introduzidas inovações tecnológicas.

"Você exporta para a Grã-Bretanha e declara tudo on-line. Haverá códigos de barras e placas numeradas. Não tem de parar na fronteira, a menos que seja uma verificação por suspeita de contrabando ou falsificação. As mercadorias vão diretamente para a Grã-Bretanha. (...) E não haverá filas de dezenas de quilómetros de espera em Calais," afirmou o ministzro das Finanças francês, Gerald Darmanin.

As empresas alertam para as longas filas de espera dos camiões que transportam mercadorias entre a Europa continental e a Grã-Bretanha.

O governo britânico disse que a maioria das mercadorias da UE poderá entrar na Grã-Bretanha sem um controlo alfandegário completo, durante, pelo menos, três meses, se não houver acordo sobre o Brexit.