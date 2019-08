Tamanho do texto

Oleg Sentsov, o cineasta e ativista condenado a 20 anos de prisão na Rússia, já se encontra na Ucrânia natal, de acordo com informações avançadas por familiares aos meios de comunicação locais.

Esta quinta-feira, o deputado ucraniano Ahtem Ciygoz tinha confirmado a transferência de Sentsov e de outros prisioneiros, entre eles Alexander Kolchenko e Vladimir Balukh, para uma prisão de Moscovo.

Os marinheiros ucranianos detidos em novembro passado no estreito de Kerch por alega violação da fronteira também terão sido trasladados ao abrigo de um programa de troca de prisioneiros entre Kiev e Moscovo, de acordo com comentários do procurador-geral ucraniano nas redes sociais, esta sexta-feira.

Eleito em abril, o chefe de Estado Volodymyr Zelensky fez da libertação de ucranianos sob custódia russa uma das prioridades da presidência.

Esta quarta-feira, o jornalista russo Kirill Vyshinsky, chefe do portal RIA Novosti Ucrânia, foi libertado por ordem da justiça ucraniana. Detido em maio de 2018 e acusado de alta traição e apoio às milícias de Donbass está obrigado a apresentações periódicas em tribunal.