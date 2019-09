Semana decisiva no parlamento britânico

Depois das manifestações deste sábado, que juntaram milhares de pessoas contra a decisão do primeiro-ministro de suspender o parlamento, o governo britânico prepara-se para entrar numa semana considerada histórica. A oposição quer legislar para impedir um Brexit sem acordo e pode haver tentativas para travar a paralisação do parlamento.

No programa de Andrew Marr, na BBC, o ministro responsável pela pasta do Brexit explicou que a posição do governo é esperar para conhecer a legislação que a oposição poderá apresentar. Questionado sobre a impossibilidade de um governo dizer que não vai cumprir a lei, Michael Gove insistiu que o governo só vai pronunciar-se depois de conhecer as propostas da oposição.

O Partido Trabalhista não aceita uma “saída desordenada” e por isso não coloca de parte uma extensão" do prazo para o Brexit. Keir Starmer, porta-voz do partido, sublinha que agora só há uma saída. Permitir que os cidadãos decidam: se querem sair nas condições oferecidas ou se preferem ficar. Starmer lembra os vários meses de impasse de todo o processo e acredita que agora é o momento de seguir em frente.

O governo britânico anunciou este domingo que vai lançar a “maior campanha de informação pública de todos os tempos” para preparar as pessoas e as empresas para o Brexit. De acordo com o comunicado oficial, a campanha será divulgada em várias plataformas: televisões, redes sociais e cartazes.