As ruas de Bogotá, na Colômbia, foram palco, este domingo, de um protesto particular: Animais de estimação e os próprios donos saíram às ruas para exigir que o governo do país faça mais para proteger os animais de maus tratos e abusos. Os manifestantes caminharam ao lado dos companheiros enquanto cantavam "somos a voz dos animais".