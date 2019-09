Argentina impõe controlos de capitais

Tamanho do texto

A Argentina impôs controlos de capitais, depois de a sua moeda ter desvalorizado mais de 25% em um mês. A desvalorização aconteceu após as eleições primárias terem mostrado que o Governo atual, bem visto pelos mercados, não deve conseguir um novo mandato no ato eleitoral de outubro.

O controlo de capitais pretende evitar que as empresas presentes na Argentina continuem a retirar capitais do país, o que pressiona o peso.

O Banco Central da Argentina definiu um prazo para as empresas exportadoras repatriarem, para a Argentina, as divisas estrangeiras que tenham fora do país.

Para vender pesos no mercado cambial passa a ser necessária uma autorização.