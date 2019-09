Prémio Champalimaud de Visão atribuído a três instituições brasileiras

O Prémio Champalimaud de Visão 2019, que reconhece o trabalho desenvolvido no terreno na prevenção e no combate à cegueira e a doenças oftalmológicas em países em vias de desenvolvimento foi atribuído pela primeira vez a três instituições brasileiras.

Considerado o maior prémio do mundo na área da visão, no valor de um milhão de euros, foi dividido pelo Instituto da Visão - IPEPO, pela Fundação Altino Ventura e pelo Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas devido aos esforços desenvolvidos nos últimos anos no combate à cegueira.

Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos presentes, o Presidente da República português aproveitou a ocasião para atribuir as insígnias de Membro Honorário da Ordem do Mérito à Fundação Champalimaud.