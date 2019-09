"Tragédia histórica" nas Bahamas, diz PM

Tamanho do texto

Nas Bahamas as autoridades continuam a avaliar as consequências da passagem do furacão Dorian.

Pelo menos duas dezenas de mortos é o balanço oficial prevendo-se contudo que venha a subir.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do arquipélago, Hubert Minnis, que descreveu o evento como uma "tragédia histórica".

Falando após uma visita aérea às ilhas Ábaco, o alto funcionário alertou para o que descreveu como "devastação geracional" no norte do arquipélago que conta com cerca de 700 ilhas, das quais três dezenas são habitadas.

Na manhã desta quinta-feira, o furacão deslocava-se paralelamente à costa sudeste do estado norte-americano da Geórgia.

Os meteorologistas prevêm que os estados da Carolina do Norte e Sul serão igualmente afetados nas próximas horas.

Segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de 70 mil pessoas precisam de ajuda urgente.

O presidente norte-americano, Donald Trump, já anunciou o envio de auxílio incluindo alimentos e materiais originalmente destinados às vítimas do furacão na Florida.