Robert Mugabe morre aos 95 anos

O antigo Presidente do Zimbabué faleceu aos 95 anos, em Singapura, onde nos últimos anos recebia tratamento médico, frequentemente.

"É com a maior tristeza que anuncio a morte do pai fundador e ex-presidente do Zimbabué, Robert Mugabe ", escreveu o atual Presidente zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, no Twitter.

Mugabe, considerado um herói da libertação africana, governou o país durante quase quatro décadas. Desde a independência da Grã-Bretanha, em 1980, até 2017, quando foi forçado renunciar após um golpe do exército.