Voo 447: familiares das vítimas criticam Justiça francesa

Ira e descontentamento, são os sentimentos dos familiares das vítimas no Brazil do voo 447 da Air France, que se despenhou em 2009 no Oceano Atlântico.

A justiça francesa decidiu abandonar o caso contra a companhia aérea e a Airbus, fabricante do aparelho, atribuindo a responsabilidade unicamente aos pilotos.

Uma investigação da Associated Press de 2009 revelou que a Airbus tinha conhecimento, pelo menos desde 2002, de problemas com o tipo de sensor de velocidade que falhou no voo 447 entre o Rio de Janeiro e Paris, mas as autoridades de segurança aérea não ordenaram a substituição do componente em causa até depois do acidente.