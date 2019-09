Furacão Dorian deixa rasto de destruição

Depois da passagem pelas Bahamas que deixou um rasto de destruição e fez mais de 40 vítimas mortais, o furacão Dorian deixou um cenário desolador também nos Estados norte-americanos da Carloina do Sul e Carolina do Norte, com várias casas destruídas e um número ainda indeterminado de desalojados, mas não há registo de feridos. As zonas mais afetadas foram as ilhas de Outer Banks, junto à costa da Carolina do Norte. A tempestade provocou vários tornados. As chuvas torrenciais e os ventos com força de tempestade tropical estão a atingir também o Estado do Massachussets. O Dorian aproxima-se agora da província da Nova Escócia, no Canadá.

Nas Bahamas, o balanço mortal foi aumentado para 43 vítimas, segundo os dados do governo. O presidente norte-americano Donald Trump pediu ao departamento da defesa meios aéreos e apoio logístico às operações de ajuda e salvamento no arquipélago.