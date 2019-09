Nadal impõe-se sobre Medvedev e conquista 4º US Open

O duelo durou quase cinco horas, mas Rafael Nadal acabou por vencer, este domingo, o Open dos EUA.

O maiorquino, número dois mundial, bateu o moscovita Daniil Medvedev em cinco sets, com os parciais de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 e 6-4. Foi o segundo encontro entre ambos.

Com a conquista do 19.º major, Nadal está mais perto de conseguir os 20 títulos do Grand Slam e de alcançar o recorde do suíço Roger Federer.

Nadal também se aproxima do sérvio Novak Djokovic na hierarquia mundial e reavivou a luta pela posição número um do mundo.