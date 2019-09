Coreia do Norte lança dois projéteis

A Coreia do Norte lançou dois projéteis, horas depois de ter afirmado estar disponível para retomar as negociações com os Estados Unidos sobre o armamento nuclear. Os lançamentos, denunciados pela Coreia do Sul, terão sido feitos esta terça-feira, a partir dos arredores a sul da capital Pyongyang.

A natureza dos projéteis ainda está por identificar. Para já, os países vizinhos afirmam saber apenas que os engenhos voaram cerca de 330 km em direção ao mar.

O ministro da Defesa do Japão revelou que "neste momento, o governo está a reunir e analisar informação, mas que a Coreia do Norte não entrou em território japonês, nem na zona económica exclusiva".

O governo nipónico acredita que a Coreia do Norte está "a tentar melhorar as tecnologias relacionadas com mísseis, através destes lançamentos consecutivos".

Depois de um encontro a 30 de junho, Donald Trump e Kim Jong-un afirmaram querer reatar as conversações com vista à desnuclearização da Coreia do Norte.

A mais recente ronda de lançamentos é a oitava desde julho e está a ser interpretada como uma forma de Pyongyang pressionar os Estados Unidos a dar garantias de segurança e a aliviar as sanções impostas ao país asiático.