Donald Trump despede conselheiro para a segurança americana

O Presidente dos Estados Unidos demitiu o conselheiro para a Segurança Nacional, John Bolton.

Donald Trump revelou pelo Twitter ter discordado "fortemente de muitas das propostas" de Bolton e disse ter pedido a demissão ao conselheiro na noite de segunda-feira.

"(A demissão) foi-me entregue esta (terça-feira) manhã. Agradeço muito ao John pelos seus serviços. Vou nomear um novo Conselheiro de Segurança Nacional esta semana", referiu o chefe da Casa Branca.

Minutos depois da publicação, também na conta do Twiiter, John Bolton escreveu que na noite desta segunda-feira pediu ao presidente para deixar o cargo e que a resposta foi : “falamos sobre o assunto amanhã”.

Bolton, um dos principais nomes do governo de Washington, era conselheiro do presidente desde abril do ano passado.

Segundo os media norte-americanos, divergências sobre as negociações de paz entre Estados Unidos e talibãs estiveram na origem desta demissão.