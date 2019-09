A decisão judicial escocesa contra a suspensão do parlamento britânico, a visita do primeiro-ministro italiano, António Conte, a Bruxelas, e a resposta da União Europeia à promessa eleitoral de anexação de regiões da Cisjordânia, por parte de Benjamin Netanyahu, são os principais destaques do Euronews Noite no dia em que os Estados Unidos evocaram os 18 anos do 11 de setembro. Jornal apresentado por Michel Santos.