Caos em última homenagem a Mugabe

O corpo do ex-presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, esteve em câmara ardene no estádio de futebol de Harare. Vários milhares de pessoas, na maioria apoiantes do ZANU-PF vieram prestar uma última homenagem no local onde Mugabe prestou juramento pela primeira vez, após a independência em 1980.

Mas a situação degenerou em caos quando centenas de apoinantes tentaram alcançar o caixão do ex-chefe de Estado, resultado em várias pessoas esmagadas pela multidão, que tiveram de ser assistidas por equipas médicas.