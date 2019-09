A localidade italiana de Matera, no sul do país, é palco de perseguições com automóveis a grande velocidade, durante as filmagens de "No Time to Die", o último capítulo da saga de James Bond.

Entre as viaturas em questão, o icónico Aston Martin de 007. "No Time to Die" é a quinta aventura com Daniel Craig na pele do mais famoso agente secreto do mundo.