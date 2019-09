Pllaneta com água é descoberto fora do sistema solar

A Terra já não é única no universo. Pela primeira vez, cientistas descobriram um planeta fora do sistema solar com água na atmosfera, razão que o leva a ser potencialmente habitável.

Este exoplaneta tem mais do dobro do tamanho da Terra e regista temperaturas entre os zero e os 40 graus celsius, compatíveis com a existência de água no estado líquido.

Os detalhes da investigação foram publicados na revista científica _Nature Astronomy_.

À Euronews, Björn Benneke, professor de Astronomia do Instituto de Investigação de Exoplanetas da Universidade de Montreal, no Canadá, explicou que em causa está "superfície nebulosa muito semelhante às nuvens que vemos na Terra, a nuvens de água liquida". De acordo com o professor, deu-se "um grande passo para a descoberta de vida no universo, porque é a primeira vez que há provas de haver água líquida em qualquer outro planeta fora do sistema solar".

A má notícia é que o K2-18b, como foi apelidado, se encontra a 111 anos-luz da Terra, demasiado longe para ser estudado a fundo.

Para descobrir mais sobre o planeta, os cientistas vão ter de esperar pelo menos por uma nova geração de telescópios espaciais.