Polícia francesa procura mais vítimas de Epstein

Três alegadas vítimas do milionário Jeffrey Epstein foram ouvidas pelas autoridades francesas. O Ministério Público francês abriu no final do mês passado um inquérito para investigar se o americano cometeu crimes sexuais em território francês ou contra menores de idade francesas.

A polícia fez agora um apelo nas redes sociais a pedir que testemunhas ou vítimas contactem as autoridades.

Epstein suicidou-se há cerca de um mês na prisão. O milionário foi detido à chegada aos Estados Unidos, proveniente de Paris, onde tinha uma casa. Era acusado de abuso sexual de menores e tráfico sexual de menores