Chuvas torrenciais em Espanha fazem quatro mortos

As chuvas torrenciais que afetam o sul de Espanha já provocaram quatro mortos. As últimas duas vítimas contabilizaram-se esta sexta-feira. Um homem de 36 anos morreu em La Jámula, Granada. O corpo foi encontrado por um helicóptero da Polícia Nacional longe do veículo. Outro condutor afogou-se depois de entrar num túnel alagado em Almería.

Valência, Alicante, Múrcia e Almería são as regiões mais castigadas pela precipitação. O rio Segura transbordou nas localidades de Orihuela, província de Alicante, e Beniel, na região de Múrcia.

Em Orihuela, caíram as chuvas mais fortes alguma vez registadas. Mais de 400 litros por metro quadrado em 48 horas.

Há registo de incontáveis danos materiais e de evacuações. Elementos da unidade de emergência do Exército apoiam, no terreno, nas tarefas de resgate.

A Agência Estatal de Meteorologia mantém o alerta vermelho em várias zonas porque prevê-se que as chuvas se mantenham afetando áreas adjacentes.