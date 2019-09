Incêndio em Hospital no Rio de Janeiro faz 11 mortos

Tamanho do texto

Um incêndio num hospital do Rio de Janeiro, no Brasil, fez, esta quinta-feira, pelo 11 mortos.

No Hospital Badim, perto do estádio do Maracanã, o alerta foi dado por volta das seis e meia da tarde, horas locais.

Nas imediações, colchões e equipamento hospitalar resgatados deram espaço ao improviso, com os profissionais de saúde a dar a assistência possível no meio da rua.

O incidente obrigou ainda à transferência para outros hospitais de 14 pessoas internadas.

A hipótese de crime foi descartada pelas autoridades. De acordo com os bombeiros, a causa mais provável para o fogo foi um curto circuito num dos geradores do complexo.