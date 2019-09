Houthis reivindicam ataque contra instalações petroliferas sauditas

O ataque foi reivindicado pelos rebeldes Houthis do Iémen, país em que a Arabia Saudita está envolvida numa guerra civil. A reivindicação foi publicada no site da Masirah TV. As autoridades sauditas declararam ter controlado os incêndios em duas unidades de produção petrolífera da Aramco, alvo de ataques com drones este sábado de manhã. Os incidentes registaram-se nas províncias de Abqaiq e Khurais.

A Aramco, empresa estatal saudita não comentou o sucedido e os danos provocados pelos ataques não são ainda conhecidos do público.

A Arábia Saudita em está envolvida num conflito interno no Iémen, contra forças xiitas rebeldes, alegadamente apoiadas pelo Irão.