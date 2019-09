Portugal vai acolher migrantes do Ocean Viking

Tamanho do texto

Os 82 migrantes a bordo do Ocean Viking receberam autorização para desembarcar em Lampedusa. Portugal é um dos países europeus que aceitou receber uma parte desses migrantes e, para além de Itália, os restantes serão acolhidos pela França, Alemanha e Luxemburgo.

Para todos aqueles que veem nesta medida do novo governo italiano uma mudança de rumo após as restrições impostas por Matteo Salvini, o líder do Movimento 5 Estrelas, e agora ministro dos Negócios Estrangeiros responde assim.

"O princípio é muito claro e já vem do governo anterior: aqueles que chegam a Itália têm de ser redistribuídos entre outros países europeus. Agora temos ainda mais mecanismos que permitem essa redistribuição, de todos aqueles que chegam de barco a Itália", declarou Luigi Di Maio.

Esta foi a segunda missão do Ocean Viking, que já resgatou mais de 400 migrantes das águas do Mediterrâneo.