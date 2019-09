Sanita de ouro de Cattelan roubada em Inglaterra

É de ouro maciço, foi realizada por Maurizio Cattelan, estava exposta no palácio de Bleheim, em Woodstock, no sul de Inglaterra e está em local desconhecido depois de ter sido roubada.

A sanita de ouro estava ligada às canalizações do palácio e a funcionar, por isso os organizadores da mostra nunca pensaram que podia ser roubada.

Em comunicado, o palácio agradece a pronta intervenção da polícia e também dos funcionários já que a retirada da sanita do seu lugar provocou uma enorme inundação e estragos no palácio.

Os visitantes ficaram perplexos pelo insólito roubo e, sobretudo, pelo valor da peça:

"Não acredito que conseguiram entrar no palácio. Eu pensei que a segurança aqui seria apertada. Sim, é incrível que alguém tenha sido capaz de entrar e levá-la. Não é uma coisa assim tão pequena", diz uma mulher.

Um homem diz, incrédulo: "Eu estou chocado, tenho de admitir, volto para casa e o que digo é que estive na cena do crime, alguém roubou uma sanita de um milhão de libras. É uma história incrível."

A sanita é o expoente máximo do conceito de Cattelan de "arte do 1% dos ricos para os outros 99%". Quando exposta está de serviço ao público. Antes do Palácio Blenheim esteve no museu Gugghenheim em Nova Iorque. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas já se tenham aliviado nesta preciosidade.