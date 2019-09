Israelitas valorizam postura anti-corrupção do General Gantz

Tamanho do texto

General Benny Gantz é um respeitado e popular ex-chefe do Exército israelita, relativamente novo na política.

Uma característica que faz parte do seu encanto junto dos israelitas que procuram uma rutura com o passado.

Com o Partido Azul e Branco tenta ultrapassar barreiras: Gantz defende uma linha mais moderada nas negociações com os palestinianos enquanto se mantém firme em questões fundamentais como o estatuto de Jerusalém e a segurança do país.

"No meu calendário, não haverá apaziguamento. Comigo à frente, o Irão não ameaçará Israel ao controlar a Síria, o Líbano ou a faixa de Gaza. Nem minará os regimes pragmáticos do Médio Oriente. Comigo, o Irão não tem armas nucleares," afirmou Benny Gantz.

Mas são as promessas de Gantz de combate à corrupção e a oferta de um "governo limpo" que talvez tenham mais repercussão no eleitorado.

A receita foi bem-sucedida nas eleições de abril, conseguiu 35 assentos para o Azul e o Branco.