Emmanuel Macron forja aliança com Giuseppe Conte

Os governos de França e Itália selaram esta quarta-feira em Roma as bases de uma nova aliança com o acordo sobre um projeto de repartição de migrantes pela União Europa.

Após meses de atrito transalpino, motivado sobretudo pela posição mais extremada do anterior ministro do Interior italiano, Emmanuel Macron e Giuseppe Conte concordaram num mecanismo automático de acolhimento de migrantes que pretendem defender lado a lado em Bruxelas.

O presidente francês considerou agora que "a União Europeia não deu provas suficientes de solidariedade aos países de chegada dos migrantes". "Em particular à Itália", especificou.

"A França está pronta a progredir nesta questão, no âmbito de uma revisão completa dos acordos de Dublin. Espero que possamos trabalhar numa solução nova, mais forte, mais solidária", perspetivou Macron.

O presidente francês, que teve também oportunidade de visitar o homólogo Sergio Mattarella, falou aos jornalistas ladeado por Giuseppe Conte, no final do primeiro encontro entre ambos após a recente recondução do chefe do Governo italiano e o afastamento do palco de decisões em Roma do nacionalista Mateo Salvini.

"Estamos a atravessar uma fase crucial na Europa. Vamos trabalhar com uma nova comissão, que seguramente nos irá dar a oportunidade de trabalharmos no crescimento económico, na criação de emprego e no reforço da segurança e da coesão social no continente europeu", afirmou Conte, numa declaração onde também não poupou o antigo ministro do Interior.

Conte afirmou ser "preciso remover a propaganda da questão da migração". "Uma propaganda que é também antieuropeia", acrescentou.

"Temos de continuar a oferecer uma resposta rigorosa porque a Itália não quer baixar a guarda contra o tráfico ilegal, o tráfico de vidas humanas", precisou Giuseppe Conte.

França e Itália exigem que todos os Estados membros partilhem o acolhimento aos migrantes sob ameaça de sanções financeiras, mas houve mais temas tratados deste encontro, como resume a correspondente da Euronews em Roma.