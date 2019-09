As aves estão em crise e a culpa é do homem

"Acreditamos que a principal causa da maior parte destes declínios é a perda de habitat. Só precisamos de andar de avião e observar a paisagem, para ver ver que o homem manipulou completamente a paisagem, quer seja nas zonas urbanas para habitação, ou a terra que convertemos para a agricultura, tanto nos Estados Unidos, Canadá, América Central, América do Sul... Estamos a mudar a terra, de tal forma que os animais que evoluíram nestes habitats não conseguem acompanhar"(...) "As aves são os indicadores dos ecossistemas por excelência. Quando há um problemas com as aves, há um problema com o meio ambiente...Simplesmente não está saudável."