GP de Judo de Tashkent: Rússia domina jornada inaugural delirante

Teve hoje início o Grande Prémio de Judo de Tashkent, que conta com a participação de 421 atletas de 70 nações.

O domínio do russo Yago Abuladze na competição masculina

A jornada inaugural na capital do Uzbequistão foi emocionante e repleta de surpresas. Na final de -60 kg masculinos, o jovem de 20 anos Genki Koga, campeão do Mundo em júniores, campeão no Mundial de cadetes e filho de um dos maiores judocas de todos os tempos, o japonês Toshihiko Koga, lutou frente ao prodígio russo de 21 anos Yago Abuladze, cuja família tem também uma longa tradição no judo.

Yago Abuladze e Genki Koga na final

Ambos estiveram na sua melhor forma e o combate foi disputado e longo, terminando no ponto de ouro ao fim de 8 minutos, com a vitória do russo por ippon.

Rustam Shaabdurakhmanov, presidente do Comité Olímpico do Uzbequistão, entregou a Yago Abuladze a sua medalha.

Yago Abuladze

"Não estou habituado a lutar no ponto de ouro. E foi uma luta difícil, especialmente por ter que lutar durante 12 minutos. Mas o meu treinador disse-me que tinha que vencer ou lutar até ao fim. Por isso, decidi que tinha mesmo que vencer." Yago Abuladze

Sabina Giliazova, a russa nossa Mulher do Dia

A seleção da Rússia deixou claro que não foi ao Uzbequistão para fazer turismo. Na categoria de -48kg, Sabina Giliazova chegou, lutou e venceu, sagrando-se a nossa Mulher do Dia. Na final, a russa superou a adversária Leyla Aliyeva, do Azerbaijão, ao fim de apenas 45 segundos.

Sabina Giliazova e Leyla Aliyeva

O diretor de educação da Federação Internacional de JudoMohammed Meridja, condecorou a judoca.

Sabina Giliazova

"A equipa russa esteve hoje na sua melhor forma. Ganhámos três medalhas de ouro, somos uma equipa forte e penso que conseguimos prová-lo." Sabina Giliazova

As restantes categorias em prova

O dia foi dominado pela Rússia mas o Japão não ficou muito atrás. Nos -66 kg masculinos, o japonês Yuji Aida perdeu também somente na espectacular final frente ao veterano russo de 28 anos, Yakub Shamilov.

Em -52kg femininos, a experiente sul-coreana medalhista olímpica de prata Bokyeong Jeong conquistou a sua segunda medalha de ouro num Grande Prémio ao derrotar Khorloodoi Bishrelt, da Mongólia, com um Kata-Guruma.

Na última categoria hoje em prova, os -57kg femininos, a final foi um duelo da Europa de Leste, entre a búlgara Ivelina Ilieva e a húngara Hedvig Karakas, que reivindicou a sua segunda medalha de ouro num Grande Prémio com um sumi-gaeshi.

O Grande Prémio de Tashkent decorre até domingo, dia 22 de Setembro.