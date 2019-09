Faltam profissionais de Saúde na Alemanha

A Alemanha não tem um número suficiente de enfermeiros qualificados e a aposta em profissionais estrangeiros é cada vez maior. Depois dos Kosovares e dos filipinos é com mexicanos que o ministro da Saúde pretende suprir esta lacuna:

"A Alemanha tem uma população envelhecida o que aumentou a procura por enfermeiros qualificados e não há no país. Precisamos de jovens estrangeiros para o nosso sistema de saúde. É por isso que queremos cooperar com outros países. Já cooperamos com o Kosovo e com as Filipinas e queremos começar a fazê-lo com o México", explicou o ministro da Saúde germânico, Jens Spahn.

A aposta no México deve-se ao facto de a sua população ser muito jovem e por existirem muitos profissionais qualificados, neste setor, que estão no desemprego. Estima-se que até 2030 a falta de profissionais qualificados, no setor da saúde na Alemanha, ascenda ao milhão.