Membro do Daesh detido em Espanha

Um homem foi detido em Espanha acusado de terrorismo e de fazer parte do Daesh. A polícia espanhola prendeu o indíviduo de 51 anos em Algeciras, no sul do país.Tinha em seu poder manuais sobre o uso de explosivos e armas relacionadas com atentados.

Nestes documentos existiam tutoriais sobre a elaboração de explosivos caseiros ou como fazer ataques com armas brancas ou com veículos.

De acordo com a investigação, o homem demonstrou ser bastante ativo nas redes sociais e fazia parte de grupos com mensagens jihadistas, onde se difundiram ameaças contra Espanha e opiniões contra o Ocidente.