Mundial de Rugby arranca com vitória dos "All Blacks"

Vitória, sem surpresas, da Nova Zelândia sobre a África do Sul no jogo de abertura do Mundial de Rugby, que está a decorrer em Yokohama, no Japão. Os "All blacks bateram os sul-africanos por 23 a 13 no primeiro jogo do grupo B. Ainda assim, o selecionador da equipa vencedora não desvaloriza o adversário:

"Era sabido que seria uma grande partida e, obviamente, foi. As duas equipas jogaram muito bem durante todo o jogo e fiquei muito feliz por vencer", defende o selecionador neozelandês, Steve Hansen.

"Não fomos nós que perdemos, foram eles que ganharam. Com dois ensaios contra um eles mereceram ganhar. E com 11 penalidades contra duas, ia ser muito difícil vencer a Nova Zelândia", explica Rassie Erasmus, selecionador da África do Sul.

No grupo A vitória para a equipa da casa sobre a Rússia. No grupo C os franceses venceram os argentinos. No grupo D a Austrália bateu as Fiji.

O Mundial arranca no momento em que, em termos climáticos, a situação se agrava no país. As autoridades meteorológicas preveem que o tufão Tapah se aproxime da região de Kyushu, no sudoeste do Japão, no domingo. Depois espera-se que atravesse o Estreito de Tsushima em direção ao Mar do Japão. Condições pouco favoráveis mas que deverão passar ao lado da competição.