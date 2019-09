Acrobacias pelos céus gregos

Entusiastas da aviação passaram, este fim de semana, pela Base Aérea de Tânagra, na Grécia, às portas de Atenas, para assistir a um festival aéreo. Trata-se do maior evento do género, o mais importante "Air Show" do país, e que acontece pelo oitavo ano consecutivo e que reúne militares de vários países:

"É uma ótima experiência. Eu estive aqui no ano passado e adorei. É o fim da temporada, por isso vim para o sul para aproveitar o bom tempo, a atmosfera aqui em Tânagra é realmente especial. Quando se faz parte de um esquadrão operacional, treinamos para fazer esse tipo de missões, o que eu faço é demonstrar a agilidade e o "savoir faire" da Força Aérea belga, através de manobras acrobáticas, aproximo-me do público e do solo. É essa a diferença. Somos todos capazes de fazer manobras acrobáticas, mas não tão perto do solo nem da multidão, isso requer um treino especial", explica o Capitão Stefan Darte, da Força Aérea belga.

Um treino especial, e concretizações, que deixam o público de boca aberta:

"A multidão está muito entusiasmada, eles amam-nos e nós amamo-los, estamos aqui por eles, pelos espetáculos aéreos ou pelas missões operacionais", adianta o Major Dimitris Volakakis da Força Aérea grega.

Manobras acrobáticas de pilotos locais mas também da Bélgica, Holanda, Itália, França, Áustria, Suécia, Bulgária, EUA e Jordânia.

"A Athens Flying Week é, todos os anos, o ponto de encontro de pilotos e amantes da aviação. As acrobacias, de tirar o fôlego, e as manobras perigosas impressionaram a multidão", refere a correspondente da euronews em Atenas, Fay Doulgkeri.