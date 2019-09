Euronews Noite | As notícias do Mundo de 25 de setembro de 2019

Abrimos esta edição com as mais recentes declarações de Boris Jonhson no parlamento britânico. O primeiro-ministro britânico admitiu que o Reino Unido vai mesmo sair ao bloco europeu a 31 de outubro, com ou sem acordo.

Seguimos para os EUA, onde a Casa Branca revelou a transcrição da chamada telefónica entre Donald Trump e o presidente ucraniano. A conversa confirma que o presidente ndos EUA pediu que investigassem Joe Biden.

Damos também a notícia da emergência dos oceanos, divulgada num relatório, esta quarta-feira, o qual diz que mil milhões de pessoas podem vir a ser afetadas nos próximos anos com a subida do nível das águas.