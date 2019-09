Glaciar nos Alpes em risco de derrocada

Tamanho do texto

O glaciar de Planpincieux, no Monte Branco, está em risco de colapsar. O alerta foi dado pelas autoridades italianas que emitiram uma ordem de evacuação para várias cabanas de montanha.

A avalancha com 250 mil metros cúbicos de neve tem consequências imprevisíveis, mas é quase certo que vai atingir Courmayeur, um município do Vale de Aosta, no sopé dos Alpes.

A câmara de Courmayeur decidiu também encerrar uma estrada que delimita a área de risco.

De acordo com os cientistas, a placa de Planpincieux está a deslocar-se a um ritmo de 50 a 60 centímetros por dia. O risco de avalanche é cada vez maior.

O desaparecimento dos grandes glaciares agrava-se em toda a cordilheira dos Alpes. A cadeia montanhosa estende-se por 9 países. É a mais extensa cadeia inteiramente na Europa. O ponto mais alto, no Monte Branco, está a mais de 4800 metros .