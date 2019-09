Parlamento britânico reabre e ouve Boris Johnson

Boris Johnson quis que ficasse suspenso até meados do próximo mês, mas o parlamento britânico retomou os trabalhos. Os deputados voltaram a sentar-se na Câmara dos Comuns, seguindo a decisão do Supremo Tribunal britânico, que considerou ilegal a suspensão decretada pela Rainha Isabel II a pedido do primeiro-ministro.

Com o relógio do Brexit a andar, a data de 31 de outubro a aproximar-se e sem a aprovação de um acordo à vista, Johnson fala esta tarde perante os deputados. Segundo a porta-voz, o primeiro-ministro vai mostrar, no discurso, desagrado para com esta decisão da justiça e reafirmar que quer que o Brexit aconteça na data que está marcada, independentemente do que for decidido até lá.