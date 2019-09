Kurz deve ganhar legislativas austríacas

Domingo é dia de eleições legislativas na Áustria e as sondagens dão a vitória a Sebastian Kurz, afastado do cargo de chanceler em maio, depois de uma moção de censura. A coligação do seu Partido Popular Austríaco (ÖVP) e do partido nacionalista FPÖ protagonizou o Governo mais curto da história do país, apenas 525 dias no poder, por causa do escândalo Ibiza.

Sebastian Kurz foi o mais jovem ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria e o mais jovem chefe de Governo de um país europeu.

No início de 2017, Kurz assumiu a liderança do partido democrata-cristão conservador ÖVP. Com ele, o partido deslocou-se estrategicamente para a direita, de forma a abranger as questões da extrema-direita, em ascensão.

Kurz não deve conseguir a desejada maioria absoluta, para governar sozinho.