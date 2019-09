Nancy Pelosi acusa Donald Trump de "encobrimento"

Tamanho do texto

Nancy Pelosi fala num "encobrimento" de Donald Trump, relativo aos exercícios de pressão à Ucrânia. A líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos já tinha confirmado formalmente o desencadeamento do processo de destituição de Trump.

A recusa da administração Trump em adiantar pormenores sobre o sucedido e as alegadas ações do Presidente do Estados Unidos não deixaram alternativa, disse Pelosi.

Trump já tinha falado numa "caça às bruxas" e continua a responder ao mundo através do Twitter. Numa das mais recentes publicações pode ler-se o seguinte:

"Os democratas estão a tentar destruir o partido republicano e tudo o que ele representa. Unam-se, joguem o jogo deles, e lutem com todas as forças republicanos. O nosso país está em jogo." Donald Trump

Foi também revelada a transcrição do telefonema, de 25 de julho, entre Trump e Zelenski, mas Trump nega ter pressionado a Ucrânia para tentar prejudicar o rival político Joe Biden.

Trump terá pedido a Zelenski para que avançasse com um investigação ao filho de Biden, que trabalha na Ucrânia, em troca de apoio financeiro e militar.