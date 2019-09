Os filhos do Daesh

"Os Filhos Europeus do Daesh" (“Europe’s Children of ISIS”) é uma grande-reportagem sobre as vítimas e os herdeiros de uma das mais brutais organizações terroristas que o mundo já viu.

Ap´ós a queda do último bastião do autoproclamado Estado Islâmico, na Síria, milhares de famílias associadas ao grupo terrorista foram alojadas em campos de acolhimento, no nordeste do país. Com elas, foram centenas de crianças europeias.

A Euronews teve acesso exclusivo aos acampamentos e as questionou as autoridades curdas sobre o destino destas crianças e o que está a ser feito para assegurar o seu futuro.

Os familiares na Europa falaram connosco àcerca da justiça que querem ver aplicada aos adultos e uma segunda oportunidade para as crianças.

Os governos deparam-se agora com um dilema moral perturbador, mas real: deverão as crianças ser responsabilizadas por crimes que os pais cometeram?