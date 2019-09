Áustria escolhe governo este domingo

A Áustria escolhe este domingo um novo governo para suceder ao executivo liderado por Sebastian Kurz, que caiu depois de um escândalo de corrupção ter desfeito a coligação entre o Partido Popular e Partido da Liberdade. Ainda assim, o líder conservador lidera destacado as sondagens, com cerca de um terço dos votos, mas longe da maioria absoluta, o que obrigará certamente a uma nova coligação.

De acordo com o analista político, Peter Hajek, o país está dividido e Sebastian Kurz já mostrou que tem intenções de formar um governo de centro-direita, sempre uma vantagem num país tradicionalmente conservador.

Ainda assim, não é de descartar uma nova coligação com a extrema-direita, que até parece ser o cenário mais provável. Todas as opções estão em cima da mesa mas o líder conservador prefere manter o mistério até para não alienar parte do próprio eleitorado, descontente com o desfecho da coligação anterior.