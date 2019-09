Cinema sudanês em destaque no Festival El Gouna

Nasceu em plena costa do Mar Vermelho, no Egito. O Festival de Cinema de El Gouna regressou para a terceira edição. Em nove dias foram exibidos 80 filmes.

"You Will Die At Twenty", um filme do Sudão, conquistou o prémio de Melhor Narrativa.

O realizador, Amjad Abu Alala, levou para casa 45 mil euros em prémio, dinheiro que diz querer investir no cinema sudanês. Cinema que esteve em alta neste festival.

"Talking about trees", de Suhaib Gasmelbari, venceu a golden star para Melhor Documentário de longa metragem.

"You Will Die At Twenty"

Em destaque neste festival esteve também o "O Sonho de Noura". A longa da Tunísia conta história de uma mulher que embarca numa relação extraconjugal enquanto o marido está na prisão.

Em entrevista à Euronews, Hend Sabry, a atriz que interpreta Noura, diz que a estreia no festival não passou despercebida.

"Tivemos três, dois minutos de silêncio depois do filme terminar, e as palmas foram um pouco...não sei, assustadas, chocadas, de surpresa. Que é o que o cinema deve criar como reação.", contou a atriz.

"O Sonho de Noura"

A realizadora iraniana Sonia Hadad venceu Melhor Curta Metragem com "Exam".

Sob a bandeira do "Cinema para a Humanidade", cineastas e atores emergentes do Médio Oriente e do Norte de África - e distantes de Hollywood - reuniram-se em El Gouna para discutir uma maior integração cultural dentro da indústria. Mas houve também algumas participações de última hora no tapete vermelho.

Steven Seagal, a estrela de Hollywood, "Nico" no filme "Above the law", da década de 90, esteve presente na cerimónia e deixou alguns conselhos aos mais jovens.

"Na minha humilde opinião, trata-se de fazer as coisas em que se acredita. Se acreditas em algo, e se tiveres o karma certo, consegues que aconteça.", admitiu Steven Seagal.