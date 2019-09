Hong Kong assinala 5 anos do protesto dos "guarda-chuvas"

Tamanho do texto

Na semana em que a China se prepara para comemorar os 70 anos da revolução comunista; um outro aniversário e uma outra revolução desafiam o poder instituído.

Em Hong Kong, este sábado assinalaram-se 5 anos do protesto pró-democracia. Um movimento que representou o primeiro desafio público dos cidadãos de Hong Kong ao governo de Pequim.

Hong Kong - Panfleto REUTERS/Jorge Silva

Aconteceu a 28 de setembro de 2014. A data coincide com a 17ª semana de protestos em Hong Kong. As reivindicações não diferem muito: pedem-se eleições diretas. Protestos em que os chapeus de chuva volta a ser símbolo e que - tal como há 5 anos - são acompanhados por confrontos violentos com a polícia.

Hong Kong REUTERS/Jorge Silva

A China rejeita a acusação de querer limitar a liberdade em Hong Kong.