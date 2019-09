Quem será o próximo chanceler na Áustria?

Tem 33 anos e, em 2017, Sebastian Kurz tornou-se no mais jovem chanceler da Áustria. A confirmarem-se as sondagens, deverá passar a ser o mais jovem líder a ter duas maiorias consecutivas.

O conservador Partido Popular Austríaco deverá ter um terço dos votos nas eleições deste domingo, mas Kurz não esconde o receio de ser penalizado pelos austríacos, descontentes com o desfecho da coligação com a extrema direita.

No último discurso da campanha, lembrou que nas eleições europeias a oposição de esquerda teve 47% dos votos, abrindo a porta a um novo governo de coligação. O líder popular acena com o cenário de "um país muito diferente" com a social-democarta Pamela Rendi-Wagner à frente do governo.

Numa espécie de resposta, a líder do SPO, usou o último discurso da campanhapara repetir o argumento que levou às eleições antecipadas. Afirma que "cada voto em Kurz contribui para a reedição da coligação de Ibiza" - o escândalo que levou à demissão do líd er da extrema-direita e vice-chanceler Heinz-Christian Strache e à dissolução da coligação de governo.

O Ibizagate foi desencadeado pela divulgação de um vídeo onde o então líder do Partido da Liberdade aparece a discutir com uma alegada sobrinha de um oligarca russo a concessão de contratos públicos em troca de apoio financeiro.4

Foi há quatro meses. Kurz lidera incontestado as sondagens, mas o líder popular tem recusado clarificar com quem vai coligar-se para formar governo.