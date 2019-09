Conservadores de Kurz vencem eleições austríacas

Tamanho do texto

Grande festa no Partido Popular da Áustria. Com um resultado preliminar de 37%, o líder do partido, Sebastian Kurz, é o grande vencedor nas eleições parlamentares.

Vários milhares de partidários comemoraram, em Viena, a reeleição do conservador de 33 anos.

O segundo grande vencedor é Werner Kogler, o líder do Partido Verde. Depois de serem "expulsos" do Parlamento nas últimas eleições, desta vez os Verdes chegaram a 14% . Se o resultado se mantiver, uma coligação entre Kurz e os Verdes pode acontecer.

O número extremamente alto de votos por correspondência será contado nos próximos dias. Só depois é que se ficará a conhecer o resultado definitivo.

"Sebastian Kurz venceu as eleições, como todos esperavam. É surpreendente, porém, quão ruim foi o desempenho do Partido da Liberdade e quão bom foi o desempenho dos Verdes.

Uma coisa é certa, nos próximos anos a Áustria será bastante conservadora, porque uma coligação sem Sebastian Kurz é praticamente impossível," esclarece o jornalista da Euronews em Viena, Johannes Pleschberger.